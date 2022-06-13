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    Новини

    Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)

    13 червня 2014 року українські підрозділи вибили бойовиків із Маріуполя. Тепер цей день є офіційним святом, Днем визволення Маріуполя від проросійських терористів - Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)
    13 червня 2014 року українські підрозділи вибили бойовиків із Маріуполя. Тепер цей день є офіційним святом, Днем визволення Маріуполя від проросійських терористів
    фото: АрміяInform

    13 червня 2014-го українські війська знищили угруповання проросійських бойовиків у Маріуполі

    Влітку 2014 року під час проведення антитерористичної операції на сході України був звільнений Маріуполь – друге за кількістю жителів місто Донецької області.

    Ще у квітні бойовики з «ДНР» захопили будівлю міської ради і вивісили там свій прапор. Після цього вони періодично намагалися взяти під контроль ті чи інші об’єкти міської інфраструктури, а у приміщенні банку на вулиці Грецькій організували власний штаб. Саме цей укріплений район Маріуполя і почали штурмувати українські війська зранку 13 червня.

    Протягом дня підрозділи МВС, Нацгвардії, добровольчих батальйонів «Азов» та «Дніпро» повністю звільнили Маріуполь від бойовиків. Внаслідок штурму укріпленого району було ліквідовано п’ятеро терористів, затримано близько 20.

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    Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)
    Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)
    Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)
    Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)
    Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)
    Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)
    фото: АрміяInform та 0629.com.ua

    Того ж дня Донецька обласна держадміністрація почала переїзд із захопленого бойовиками облцентру до Маріуполя.

    За рік у Маріуполі відкрили пам’ятник захисникам військової частини №3507, яка постраждала однією із перших – ще у квітні 2014-го бойовики намагалися взяти її штурмом.

    З 2016 року в Україні 13 червня офіційно відзначається День визволення Маріуполя від проросійських терористів.

    Нагадаємо, що сьому річницю звільнення Маріуполь відзначав Маршем українських сил, що пройшов центральною частиною міста.

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    Теги: Маріуполь АТО війна Україна
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    Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)