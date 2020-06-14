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    Політика

    Зеленський зробив заяву до роковин збиття Іл-76 над Луганськом

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    &laquo;Світла пам&rsquo;ять воїнам, які загинули у&nbsp;збитому літаку Іл-76&raquo; - президент України - Зеленський зробив заяву до роковин збиття Іл-76 над Луганськом
    «Світла пам’ять воїнам, які загинули у збитому літаку Іл-76» - президент України

    Президент України зробив заяву у Telegram-каналі

    Президент України Володимир Зеленський зробив заяву до шостих роковин збиття українського літака Іл-76 над Луганськом.

    Про це йдеться у Telegram-каналі Глави держави.

    «Світла пам’ять воїнам, які загинули у збитому літаку Іл-76, і всім захисникам України, котрі цього дня віддали свої життя за нашу незалежність. Не маємо права забути. Герої не вмирають!», – йдеться в повідомленні Президента.

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    У ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили транспортний літак Збройних сил України, в авіакатастрофі загинуло 49 осіб, включно із 40 десантниками 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

    СБУ повідомила, що встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76, що сталося у небі над Луганськом.

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