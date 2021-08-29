Війна на Донбасі: російські окупанти тяжко поранили українського військового

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків

У районі проведення операції Об’єднаних сил унаслідок обстрілу зазнав поранення український військовослужбовець, його госпіталізовано у тяжкому стані. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«29 серпня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій захисників України у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїнові надана медична допомога, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан здоров’я пораненого медики оцінюють як тяжкий.

«Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби», – додали в ОТУ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 28 серпня, зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню. Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.