У Донецьку окупанти влаштували виставку пам'яті терориста. Фото здивували мережу

Терорист та посібник російських окупантів Захарченко називав себе главою « ДНР »

Донецький краєзнавчий музей на виставці пам'яті терориста Захарченка презентував речі з місця його загибелі

Виставка «Я пішов у свій безсмертний полк», присвячена першому главі «ДНР» Олександру Захарченку, відбулася у Донецьку, пише DSnews.

У відкритті виставки взяли участь «товариші по службі» та дитячі «патріотичні організації» окупованого Донецька. Вона працюватиме до 19 вересня.

Понад 100 експонатів відображають військову та політичну діяльність посібника окупантів.

На виставці представлена персональна картка Захарченка – випускника Донецької промислової автоматики 1995 року. Також «творці виставки» реконструювали атмосферу кафе «Сепар», в якому було вбито терориста.

Користувачі мережі скептично прокоментували виставку, вказавши на примусовий характер всього, що відбувається в окупованому Донецьку.

«Ніхто не запитуватиме, накажуть – і підуть люди. Краще на «виставку», ніж на підвал», «А я сподіваюся, що експонатів для подібних «виставок» в дірі буде все більше. Пушиліну приготуватися», – написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Як повідомляв «Главком», у червні командир бойовиків «ДНР» Андрій Воронов за причетність до вбивств 20 українських воїнів отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, як повідомлялося, економічна ситуація в захоплених районах Донбасу уже настільки жахлива, що реальну картину прямо описують прихильники Росії і «молодих республік».

Так, «міністр зв’язку» «ДНР» Віктор Яценко в інтерв’ю російському кореспонденту відкрито зізнався, що з приходом Росії на Донбас цей регіон фактично спустошений, населення стрімко тікає і незабаром не буде кому сидіти в окопах і працювати на заводах.

Начальниця Ясинуватського залізничного вокзалу Олена Аліпа розповіла, яка ситуація на залізничному вокзалі сьогодні.