Наші військові показали світу приклад любові до України

Без наших воїнів не було б нічого

Українські воїни забезпечили нам можливість святкувати чергову річницю незалежності, вони є гарантом суверенітету нашої держави та мирного життя. Цього всього не було, якби українські військові не зупинили агресора. І не звільнили дві третини окупованого Донбасу.

Українські військові показали світу приклад любові до України і самопожертви в її ім’я. Глибока повага та вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за рідну землю.

Вічна пам’ять Героям, доземний уклін родинам, які втратили найцінніше. Наші молитви завжди з ними.

Слава українським захисникам!

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Джерело: блог Петра Порошенка

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