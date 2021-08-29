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    Наші військові показали світу приклад любові до України

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Вічна пам&rsquo;ять Героям! - Наші військові показали світу приклад любові до України
    Вічна пам’ять Героям!

    Без наших воїнів не було б нічого

    Українські воїни забезпечили нам можливість святкувати чергову річницю незалежності, вони є гарантом суверенітету нашої держави та мирного життя. Цього всього не було, якби українські військові не зупинили агресора. І не звільнили дві третини окупованого Донбасу.

    Українські військові показали світу приклад любові до України і самопожертви в її ім’я. Глибока повага та вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за рідну землю.

    Вічна пам’ять Героям, доземний уклін родинам, які втратили найцінніше. Наші молитви завжди з ними.

    Слава українським захисникам!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: армія військові Україна
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    Наші військові показали світу приклад любові до України