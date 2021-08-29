Наші військові показали світу приклад любові до України

Наші військові показали світу приклад любові до України
Без наших воїнів не було б нічого
Українські воїни забезпечили нам можливість святкувати чергову річницю незалежності, вони є гарантом суверенітету нашої держави та мирного життя. Цього всього не було, якби українські військові не зупинили агресора. І не звільнили дві третини окупованого Донбасу.
Українські військові показали світу приклад любові до України і самопожертви в її ім’я. Глибока повага та вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за рідну землю.
Вічна пам’ять Героям, доземний уклін родинам, які втратили найцінніше. Наші молитви завжди з ними.
Слава українським захисникам!
Джерело: блог Петра Порошенка