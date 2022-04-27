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    Події в Україні

    Військові знищили російський високоточний безпілотник «Куб-БЛА» (фото)

    &laquo;Аналоговнєт&raquo; перетворилося на купу заліза - Військові знищили російський високоточний безпілотник «Куб-БЛА» (фото)
    «Аналоговнєт» перетворилося на купу заліза
    фото: Генштаб ЗСУ

    Усе російське «унікальне» озброєння дуже добре горить, падає та тоне

    Українські військові у Луганській області дезорієнтували та збили зі стрілецької зброї російський високоточний ударний безпілотний апарат «Куб-БЛА». Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

    За словами російських пропагандистів, перевагами «Куб-БЛА» є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.

    «Але саме такий «аналоговнєт» успішно вчора дезорієнтували фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині», – зауважили в Генштабі ЗСУ.

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    Військові знищили російський високоточний безпілотник «Куб-БЛА» (фото)
    Військові знищили російський високоточний безпілотник «Куб-БЛА» (фото)
    Військові знищили російський високоточний безпілотник «Куб-БЛА» (фото)

    Українські військові радять не слухати російську пропаганду, адже «все їхнє «унікальне» озброєння дуже добре горить, падає та тоне».

    Додамо, що у 2019 році такий безпілотник представили на міжнародній виставці. У березні 2022 року на Київщині окупанти вперше здійснили бойове застосування БПЛА.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна військові Україна безпілотник озброєння окупація #stoprussia
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    Військові знищили російський високоточний безпілотник «Куб-БЛА» (фото)