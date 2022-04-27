Військові знищили російський високоточний безпілотник «Куб-БЛА» (фото)

Усе російське «унікальне» озброєння дуже добре горить, падає та тоне

Українські військові у Луганській області дезорієнтували та збили зі стрілецької зброї російський високоточний ударний безпілотний апарат «Куб-БЛА». Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За словами російських пропагандистів, перевагами «Куб-БЛА» є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.

«Але саме такий «аналоговнєт» успішно вчора дезорієнтували фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині», – зауважили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові радять не слухати російську пропаганду, адже «все їхнє «унікальне» озброєння дуже добре горить, падає та тоне».

Додамо, що у 2019 році такий безпілотник представили на міжнародній виставці. У березні 2022 року на Київщині окупанти вперше здійснили бойове застосування БПЛА.