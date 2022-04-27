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    Події в Україні

    Священник Московської церкви «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині

    Священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію Збройних сил - Священник Московської церкви «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині
    Священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію Збройних сил
    фото з відкритих джерел

    Телефон священника перевірили правоохоронці і знайшли багато цікавого

    У Сєвєродонецьку Луганської області священник так званої Української православної церкви Московського патріархату ( Російська православна церква в Україні – ред.) передавав російським окупантам інформацію щодо дислокації українських військових. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Мобільний телефон священнослужителя УПЦ МП правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня. У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, у якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України», – заявив Гайдай.

    Також СБУ затримала жительку Луганщини, яка шпигувала для росіян. Жінка пропонувала ФСБ провести аеророзвідку з безпілотника за визначеними нею орієнтирами.

    До слова, релігійна громада храму Архістратига Михаїла села Лучинчик Могилів-Подільського району (колишній Мурованокуриловецький) висловилась за перехід із Московської церкви до помісної Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ) під орудою митрополита Епіфанія. 26 квітня віряни провели великі збори, де одностайно висловились за розрив із церквою країни-агресорки, яка досі підступно себе називає Українською православною церквою.

    Теги: росія окупанти церква Луганщина ФСБ війна Російська православна церква в Україні телефон Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Священник Московської церкви «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині