СБУ затримала жительку Луганщини, яка шпигувала для росіян

Жінка пропонувала ФСБ провести аеророзвідку з безпілотника за визначеними нею орієнтирами

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали мешканку одного з прифронтових населених пунктів поблизу Попасної Луганської області, яка передавала ФСБ інформацію на шкоду державній безпеці України. Про це повідомили в обласному управлінні СБУ.

Оперативники СБУ з’ясували, що її донька, перебуваючи у Москві, потрапила в поле зору ФСБ РФ. Через неї та її родичів в Україні представники спецслужби РФ намагалися отримати інформацію про дислокації підрозділів ЗСУ в Луганській області.

Для уточнення наданої інформації вона пропонувала ФСБ провести аеророзвідку з безпілотника за визначеними нею орієнтирами, щоб потім передати ці дані окупантам, які воюють на території Луганської області.

Пособницю окупантів затримали. Правоохоронці готуються відкрити справу за ч. 7 ст. 111-1 (державна зрада) Кримінального кодексу, після чого оголосять їй підозру.

За допомогу окупантам у веденні бойових дій проти ЗСУ законодавство передбачає позбавлення волі строком від 12 до 15 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.