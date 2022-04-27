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    Кримінал

    СБУ затримала жительку Луганщини, яка шпигувала для росіян

    Мешканка Луганщини передавала ФСБ інформацію&nbsp; - СБУ затримала жительку Луганщини, яка шпигувала для росіян

    Мешканка Луганщини передавала ФСБ інформацію 

    фото: управління СБУ в Донецькій та Луганській областях

    Жінка пропонувала ФСБ провести аеророзвідку з безпілотника за визначеними нею орієнтирами

    Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали мешканку одного з прифронтових населених пунктів поблизу Попасної Луганської області, яка передавала ФСБ інформацію на шкоду державній безпеці України. Про це повідомили в обласному управлінні СБУ.

    Оперативники СБУ з’ясували, що її донька, перебуваючи у Москві, потрапила в поле зору ФСБ РФ. Через неї та її родичів в Україні представники спецслужби РФ намагалися отримати інформацію про дислокації підрозділів ЗСУ в Луганській області.

    Для уточнення наданої інформації вона пропонувала ФСБ провести аеророзвідку з безпілотника за визначеними нею орієнтирами, щоб потім передати ці дані окупантам, які воюють на території Луганської області.

    Пособницю окупантів затримали. Правоохоронці готуються відкрити справу за ч. 7 ст. 111-1 (державна зрада) Кримінального кодексу, після чого оголосять їй підозру.

    За допомогу окупантам у веденні бойових дій проти ЗСУ законодавство передбачає позбавлення волі строком від 12 до 15 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ затримала жительку Луганщини, яка шпигувала для росіян