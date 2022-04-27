Стрілянина над Воронежем: що розповіла місцева влада (відео)

Влада Воронежа стверджує, що у небі над містом був збитий безпілотник

Росіяни нібито збили у небі над Воронежем безпілотник

Жителі Воронежа уранці 27 квітня помітили у небі над містом яскравий спалах техногенного характеру. Відеозаписи спалаху над російським обласним центром з’явилися у соцмережах.

Пізніше подію прокоментував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, у Воронежі спрацювала система протиповітряної оборони. Сили ППО нібито збили безпілотник.

«Ситуацію тримаю на особистому контролі. Життю та здоров'ю жителів регіону ніщо не загрожує», – запевнив очільник Воронезької області.

Нагадаємо, що уночі 27 квітня жителі російського міста неподалік від кордону з Україною, Курська, повідомили в соцмережах, що у місті чути гучні звуки вибухів.

За словами очевидців, гуркіт був чутний на вулицях міста та його околицях.

Крім того, стало відомо, що горів склад боєприпасів у селі Стара Нелидівка у іншій прикордонній області РФ, Бєлгородській.

А кілька днів тому горіла нафтобаза у Брянську. Вогонь, за повідомленнями очевидців, охопив близько 20% території міста.