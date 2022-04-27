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    Стрілянина над Воронежем: що розповіла місцева влада (відео)

    Влада Воронежа стверджує, що у небі над містом був збитий безпілотник - Стрілянина над Воронежем: що розповіла місцева влада (відео)
    Влада Воронежа стверджує, що у небі над містом був збитий безпілотник
    фото з російських ЗМІ

    Росіяни нібито збили у небі над Воронежем безпілотник

    Жителі Воронежа уранці 27 квітня помітили у небі над містом яскравий спалах техногенного характеру. Відеозаписи спалаху над російським обласним центром з’явилися у соцмережах.

    Пізніше подію прокоментував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, у Воронежі спрацювала система протиповітряної оборони. Сили ППО нібито збили безпілотник.

    «Ситуацію тримаю на особистому контролі. Життю та здоров'ю жителів регіону ніщо не загрожує», – запевнив очільник Воронезької області.

    Нагадаємо, що уночі 27 квітня жителі російського міста неподалік від кордону з Україною, Курська, повідомили в соцмережах, що у місті чути гучні звуки вибухів.

    За словами очевидців, гуркіт був чутний на вулицях міста та його околицях.

    Крім того, стало відомо, що горів склад боєприпасів у селі Стара Нелидівка у іншій прикордонній області РФ, Бєлгородській.

    А кілька днів тому горіла нафтобаза у Брянську. Вогонь, за повідомленнями очевидців, охопив близько 20% території міста.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стрілянина над Воронежем: що розповіла місцева влада (відео)