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Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: стало відомо, куди рашисти заховали техніку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: стало відомо, куди рашисти заховали техніку
Близько 100 одиниць техніки загарбники перемістили із ЗАЕС на завод «Атом Енергомаш»
фото ілюстративне

Частину техніки із ЗАЕС окупанти розмістили у найближчих населених пунктах

Перед приїздом делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) російські загарбники вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод «Атом Енергомаш», решту – розосередили у найближчих населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

Крім того, підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу.

«Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень», – зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

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Теги: окупанти війна МАГАТЕ Запорізька АЕС

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