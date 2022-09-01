Інспекція МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: перші фото та відео

Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки

Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже на Запорізькій атомній електростанції. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

«Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі на чолі з Генеральним директором Рафаелем Гроссі щойно прибула на Запорізьку атомну електростанцію для проведення необхідних заходів з ядерної безпеки та гарантій», – йдеться у Twitter місії.

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Як відомо, росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки.

Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.