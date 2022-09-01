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Інспектори МАГАТЕ поселяться на Запорізькій АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Інспектори МАГАТЕ поселяться на Запорізькій АЕС
За кілька годин роботи на АЕС делегації вдалося зібрати багато важливої інформації
Reuters

Гроссі: «Ключові речі, які я хотів побачити – я побачив»

Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) залишить своїх представників на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив голова організації Рафаель Гроссі журналістам.

Гроссі зазначив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації.

«Ключові речі, які я хотів побачити – я побачив», – додав він.

Як відомо, делегація МАГАТЕ вже на Запорізькій атомній електростанції. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки.

Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

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Теги: Україна МАГАТЕ Запорізька АЕС війна окупанти

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