Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: Зеленський заявив, що не почув головного

Зеленський вважає, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.

Зеленський: «На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного»

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що місія МАГАТЕ не сказала «головного» про візит на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє The Guardian.

Як уточнює видання, під «головним» президент має на увазі заклик Міжнародного агентства з атомної енергії до Росії з проханням демілітаризувати станцію.

«Ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримало доступ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного – заклику Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконає те, про що ми домовилися, і послужить інтересам всього міжнародного співтовариства», – зазначив Зеленський.

І додав, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи і збереження підключення до енергосистеми країни допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.

Як відомо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Нагадаємо, що росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки. Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.