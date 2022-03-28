Вночі окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви (фото)

Українські захисники за добу відбили п‘ять атак ворога на Луганщині

У ніч на 28 березня російські окупанти обстрілювали Луганщину. Найгарячіше в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній. Росіяни не полишають спроб захопити міста, успіху не мають. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Рубіжному та Сєвєродонецьку пошкоджені житлові будинки, горіли квартири. Внаслідок обстрілу втратили одного рубіжанина, ще одна людина поранена - і вже знаходиться в лікарні», - повідомив він.

Гайдай зазначив, що міста під українським прапором.

Українські захисники за добу відбили п‘ять атак ворога на Луганщині. Бійці знищили два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.

Раніше повідомлялося, що 27 березня Повітряні сили Збройних сил України знищили 9 російських цілей, серед яких є як літаки, так і безпілотники і крилаті ракети.



