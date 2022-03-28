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    Події в Україні

    Вночі окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви (фото)

    У Рубіжному та Сєвєродонецьку горіли житлові будинки - Вночі окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви (фото)
    У Рубіжному та Сєвєродонецьку горіли житлові будинки
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Українські захисники за добу відбили п‘ять атак ворога на Луганщині

    У ніч на 28 березня російські окупанти обстрілювали Луганщину. Найгарячіше в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній. Росіяни не полишають спроб захопити міста, успіху не мають. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «У Рубіжному та Сєвєродонецьку пошкоджені житлові будинки, горіли квартири. Внаслідок обстрілу втратили одного рубіжанина, ще одна людина поранена - і вже знаходиться в лікарні», - повідомив він.

    Гайдай зазначив, що міста під українським прапором.

    Українські захисники за добу відбили п‘ять атак ворога на Луганщині. Бійці знищили два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.

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    Вночі окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви (фото)
    Вночі окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви (фото)
    Вночі окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви (фото)

    Раніше повідомлялося, що 27 березня Повітряні сили Збройних сил України знищили 9 російських цілей, серед яких є як літаки, так і безпілотники і крилаті ракети.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Вночі окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви (фото)