Наказ Путіна про застосування ядерної зброї не буде виконано – Bellingcat

Джерела в російських спецслужбах повідомили, що є кілька людей, які не виконають приписи по ланцюжку натискання червоної кнопки

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї через військові невдачі в Україні. Він вважає, що навіть якщо керівник Кремля Путін зважиться натиснути «червону кнопку», його наказ можуть не виконати. Про це Грозєв сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє РБК-Україна.

Розслідувач звернув увагу, що в РФ розглядають можливість використовувати ядерну зброю, і в цьому контексті логічним є знаходження зараз російського військово-політичного керівництва в захищених бункерах.

Грозєв із посиланням на «людей з російських спецслужб» розповів, що Путін може дати розпорядження застосувати ядерну зброю в разі перспективи повного провалу захоплення Києва. Проте, боїться, що наказ просто не буде виконаний.

«Ця червона кнопка існує, але є п'ять осіб, які повинні виконати всі ці приписи по ланцюжку до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться щонайменше кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він (Путін. – Ред.) розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ», – сказав експерт.

Як повідомлялося, колишній президент РФ і нинішній заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв перерахував, у яких випадках Росія зможе застосувати ядерну зброю.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО.

Японія вважає, що перспектива застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною.

Екскомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк не виключає, що Путін може віддати наказ про ядерний удар по території Польщі.

У Польщі було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.