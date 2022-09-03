Вночі окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Слов'янську (фото)

На вулицях міст Донеччини величезні вирви від ракет

Російські ракети зруйнували у містах Донеччини підприємства та житлові будинки

У ніч на 3 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство, у результаті чого поранено одну людину, пошкоджено дві будівлі та знищено дев’ять автомобілів. Ще одне влучання – у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники.

У Слов'янську росіяни поцілили у приватне та комунальне підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги завданої шкоди встановлюються. Також на території громади пошкоджено сім будинків у Билбасівці.

У Кураховській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка, пошкоджено базу відпочинку та будинок, обійшлося без постраждалих.

«Гучно минула ніч у Сіверську: по місту є прильоти. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо», – повідомив також Кириленко.

У Соледарі росіяни вели поодинокі обстріли та серйозно пошкодили дитсадок «Червона Квіточка». Також у громаді пошкоджено приватний будинок та сільськогосподарська техніка у Роздолівці. Постраждалих немає.

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У Званівці внаслідок обстрілу поранено одну людину, їй надали медичну допомогу.

Під ранок відбувся артобстріл Авдіївки. Без жертв.

Як повідомлялося, вночі 3 вересня у Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Також вночі росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою.