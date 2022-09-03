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Окупанти грабують Луганщину: штучно занизили курс гривні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти грабують Луганщину: штучно занизили курс гривні 
Найбільше страждають небагаті мешканці загарбаної території 
фото з відкритих джерел

Загарбники хочуть переконати людей, що українська валюта не стійка 

На окупованій частині Луганщини окупанти штучно занизили курс гривні майже вдвічі. Ще декілька місяців тому за 100 грн там можна було отримати 250 рублів. Пізніше міняйли пропонували 170 рублів, або навіть 180. Із понеділка уряд так званої «ЛНР» встановить «офіційний» курс 1,25, що вдвічі менше початкового. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ментально росіяни хочуть зневірити людей у стійкості гривні, міцності української держави. Показати, що гривня вже нібито нічого не коштує – тобто, майже як і рубль. Фактично страждають люди, в яких залишилися гривневі заощадження або кому продовжують надходити соціальні та пенсійні виплати. У переважній більшості це літні люди, інваліди, малозабезпечені. Грабують саме їх. Їм вже пів року обіцяють «конкурентоспроможний рівень соціальних гарантій» та водночас знаходять причини відмовити в оформленні пенсії», – пише Гайдай.

Інвалідність теж ще треба підтвердити, діставшись Луганська та подолавши декілька кіл бюрократичного пекла. 

«Важче стає й евакуюватися з окупованої території, якщо не маєш власного транспорту. Через зниження курсу перевізники автоматично підіймають вартість проїзду. Не кажучи вже за продуктові магазини, де цінники і до цього були майже космічними. Населенню пообіцяли «все блага русского мира», які штучно перетворили на спробу вижити», – йдеться в повідомленні. 

Як раніше стало відомо, у Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти пропонують людям відновити житло силами власника.

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Теги: гривня Луганщина Сергій Гайдай окупанти

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