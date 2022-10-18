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Вночі у Миколаєві пролунали вибухи: частина області залишилась без електроенергії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вночі у Миколаєві пролунали вибухи: частина області залишилась без електроенергії
Деталі обстрілу з'являться зранку
фото ілюстративне

На Миколаївщині зникла електроенергія після нічної атаки РФ

У ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання. Про це повідомляє «Суспільне».

За наявною інформацією, електропостачання немає й у частині області.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ремонтом вже займаються. У свою чергу міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич написав, що усі служби працюють і пообіцяв повідомити деталі зранку.

Про звуки вибухів у Миколаєві повідомили о 1:42. За кілька хвилин у місті та області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 2:20.

Як відомо, російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

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Теги: війна Миколаївщина Україна електроенергія

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Вночі у Миколаєві пролунали вибухи: частина області залишилась без електроенергії
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