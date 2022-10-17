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Ворог атакував енергетичні об'єкти у трьох областях – Шмигаль

Надія Клочко
glavcom.ua
Ворог атакував енергетичні об'єкти у трьох областях – Шмигаль
Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілів
фото: Lb.ua

Глава Кабміну повідомив, що внаслідок ранкової атаки сотні населених пунктів знеструмлені

Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль поінформував, що ворог атакував енергетичні об'єкти у Києві, на Сумщині та Дніпропетровщині.

«Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки», – зазначив прем’єр.

Глава уряду повідомив, що наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Він зазначив, що кожен регіон має план антикризового реагування.

Очільник Кабміну також закликав українців задля стабілізації енергосистеми свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові години.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Відомо, що ще одна людина знаходиться під завалами.

Також повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури у Роменському районі Сумщини. 

Відомо також, що сьогодні вранці одна російська ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. 

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: енергетика війна обстріл Денис Шмигаль

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