Головна Техно Телеком
search button user button menu button

З’явився чатбот, який сповіщатиме про енергетичну небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
З’явився чатбот, який сповіщатиме про енергетичну небезпеку
В українців з'явився новий чатбот-помічник
фото: Наталія Ємченко/Facebook

Також бот підкаже графіки та географію відключень

Новий за стосунок сповіщатиме українців про енергетичну небезпеку. У телеграмі з’явився чатбот YASNO. Про це повідомила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій System Capital Management (SCM) Наталія Ємченко.

Також бот, за можливості, підкаже графіки та географію відключень.

«Запустили сьогодні. Далі будемо вдосконалювати», – зауважила Наталія Ємченко.

Чатбот можна знайти за посиланням https://bit.ly/3rW8sUe

Нагадаємо, Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами, повідомляють в «Укренерго».

Споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат – майже 20%.

Російські загарбники вранці 15 жовтня випустили ракети по Київщині. Удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі регіону. У зв'язку з цим влада закликала мешканців Київської області обмежити використання електроенергії.

«Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі Київщини.

 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергодар без світла після обстрілів
В окупованому Енергодарі після вибуху зникла електрика
8 жовтня, 16:24
Рашисти обстріляли Енергодар: зникла електрика та водопостачання
Рашисти обстріляли Енергодар: зникла електрика та водопостачання
7 жовтня, 17:23
Українцям пояснили, як діяти під час війни, якщо в домівках зникло світло, та чи треба передавати покази лічильника
Електрика під час війни: що потрібно знати кожному
15 квiтня, 11:40

Телеком

З’явився чатбот, який сповіщатиме про енергетичну небезпеку
З’явився чатбот, який сповіщатиме про енергетичну небезпеку
Як не потрапити на гачок інтернет аферистів: поради Держспецзв’язку
Як не потрапити на гачок інтернет аферистів: поради Держспецзв’язку
Маск відмовляється фінансувати Starlink в Україні – CNN
Маск відмовляється фінансувати Starlink в Україні – CNN
Facebook, що ти робиш? Користувачі скаржаться на масове зникнення підписників
Facebook, що ти робиш? Користувачі скаржаться на масове зникнення підписників
Що робити, якщо мобільна мережа перевантажена: інструкція
Що робити, якщо мобільна мережа перевантажена: інструкція
Держспецзв'язку попередило про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом
Держспецзв'язку попередило про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
122K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
51K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
35K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
17K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту