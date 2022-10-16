З’явився чатбот, який сповіщатиме про енергетичну небезпеку

Також бот підкаже графіки та географію відключень

Новий за стосунок сповіщатиме українців про енергетичну небезпеку. У телеграмі з’явився чатбот YASNO. Про це повідомила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій System Capital Management (SCM) Наталія Ємченко.

Також бот, за можливості, підкаже графіки та географію відключень.

«Запустили сьогодні. Далі будемо вдосконалювати», – зауважила Наталія Ємченко.

Чатбот можна знайти за посиланням https://bit.ly/3rW8sUe

Нагадаємо, Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами, повідомляють в «Укренерго».

Споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат – майже 20%.

Російські загарбники вранці 15 жовтня випустили ракети по Київщині. Удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі регіону. У зв'язку з цим влада закликала мешканців Київської області обмежити використання електроенергії.

«Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі Київщини.