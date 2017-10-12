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    Події в Україні

    Vodafone не може назвати причини, чому його мережа не працює в Донецькій області

    Компанія заявляє про відновлення зв'язку на Донбасі, проте в «ДНР» сигналу немає
    Мобільний оператор Vodafone Україна заявив про завершення ремонтних робіт з відновлення зв’язку на сході України. Водночас у компанії стверджують, що зв'язок у Донецькій області відсутній з невідомих причин. Про це йдеться на сайті Vodafone Україна. [READ_MORE] «Ремонтні роботи з відновлення зв’язку на сході України
    • Сьогодні, 17:47
    • Розсилка

    Компанія заявляє про відновлення зв'язку на Донбасі, проте в «ДНР» сигналу немає

    Мобільний оператор Vodafone Україна заявив про завершення ремонтних робіт з відновлення зв’язку на сході України. Водночас у компанії стверджують, що зв'язок у Донецькій області відсутній з невідомих причин.

    Про це йдеться на сайті Vodafone Україна.

    «Ремонтні роботи з відновлення зв’язку на сході України завершено. У Луганській області послуги зв’язку надаються в повному обсязі. У Донецькій області мережа не працює з невідомих для нас причин. Є ймовірність того, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електропостачання», — йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Vodafone розпочав ремонт мереж у «сірій зоні» на Донбасі.

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