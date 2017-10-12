Vodafone не може назвати причини, чому його мережа не працює в Донецькій області

Компанія заявляє про відновлення зв'язку на Донбасі, проте в «ДНР» сигналу немає

Мобільний оператор Vodafone Україна заявив про завершення ремонтних робіт з відновлення зв’язку на сході України. Водночас у компанії стверджують, що зв'язок у Донецькій області відсутній з невідомих причин. Про це йдеться на сайті Vodafone Україна. [READ_MORE] «Ремонтні роботи з відновлення зв’язку на сході України



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Компанія заявляє про відновлення зв'язку на Донбасі, проте в «ДНР» сигналу немає

Мобільний оператор Vodafone Україна заявив про завершення ремонтних робіт з відновлення зв’язку на сході України. Водночас у компанії стверджують, що зв'язок у Донецькій області відсутній з невідомих причин.

Про це йдеться на сайті Vodafone Україна.

«Ремонтні роботи з відновлення зв’язку на сході України завершено. У Луганській області послуги зв’язку надаються в повному обсязі. У Донецькій області мережа не працює з невідомих для нас причин. Є ймовірність того, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електропостачання», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Vodafone розпочав ремонт мереж у «сірій зоні» на Донбасі.