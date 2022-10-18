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Воєнні злочини рашистів: ООН провела розслідування на звільнених територіях України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Воєнні злочини рашистів: ООН провела розслідування на звільнених територіях України
За більшість злочинів несуть відповідальність російські війська
фото з відкритих джерел

ООН виявила докази численних воєнних злочинів військових РФ на деокупованих територіях України

Незалежна міжнародна слідча комісія Організації Об'єднаних Націй провела розслідування подій лютого-березня на звільнених від російських загарбників територіях Київщини, Чернігівщини, Харківщини й Сумщини та виявила підстави для висновку, що там було вчинено цілий масив воєнних злочинів, порушень прав людини й міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Комісія заявила про беззаперечну необхідність притягнення до відповідальності, зважаючи на серйозність вчинених правопорушень.

«Вплив цих порушень на цивільне населення України величезний. Втрати життів обчислюються тисячами. Масшаб руйнування інфраструктури є спустошливим, – заявив голова Комісії Ерік Месе.

Зокрема, було задокументовано випадки невибіркових обстрілів російськими військами населених пунктів і атаки на мирних жителів, які намагалися втекти.

У ООН заявили, що за більшість скоєних злочинів і правопорушень несуть відповідальність війська РФ. Водночас, іноді міжнародне гуманітарне право порушували й українські бійці. Зокрема, йдеться про два інциденти, які вважають воєнними злочинами.

Також комісія виявила приклади того, як обидві сторони війни різною мірою не вберегли цивільні об’єкти й жителів від наслідків ударів, розташовуючи військові позиції у межах чи біля густонаселених районів.

Крім цього, було зафіксовано, що під час окупації територій Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей росіяни проводили масові страти й примусові депортації, незаконно ув’язнювали людей, застосовували тортури й жорстоке поводження до них, ґвалтували й вдавалися до іншого сексуального насильства. У ООН з’ясували, що часом свідками злочинів загарбників були й діти.

У комісії пояснили, що відвідали 27 населених пунктів та опитали 191 свідка й постраждалого. Було оглянуто руйнування, поховання, місця ув’язнення й тортур, велику кількість документів і звітів.

Згодом її представники планують приділити більше уваги ширшому діапазону часу, іншим аспектам і територіям у своєму дослідженні. Зокрема, експерти збираються дослідити правопорушення у фільтраційних таборах, примусові переміщення населення, умови так званого прискореного усиновлення дітей, а також зміни в місцевих адміністраціях і російські псевдореферендуми.

Нагадаємо, парламент Естонії визнав російський режим терористичним.

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Теги: Україна злочин росія ООН війна

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