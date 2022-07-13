Ічкерія має бути вільна. Чому це важливо для України

Рашистам байдуже, який терор чинять їх намісники в областях та регіонах

Друзі, сьогодні пострадянський простір розділився на дві частини. Є ті, хто вже в курсі про актуалізацію ідеї вільної Ічкерії. А є ті, хто дізнається згодом.

Як не смішно, найдовше доходить до росіян. Вони досі живуть в уявному світі, де Київ береться за три дні, а НАТО програє війну з перших пострілів. Зручніше обговорювати неіснуючі військові успіхи та в сто тридцятий раз обговорити якісь проблеми США чи європейських країн. Не до Ічкерії росіянам, ніколи.

Рашистам байдуже, який терор чинять їх намісники в областях та регіонах. Що ж, нехай мовчать і далі. Ця війна покаже всім, чого варта путінська увага: про своїх холопів він згадує виключно в мобілізаційних цілях. Тому з часом на Росії залишаться лише ті, кого такий підхід влаштовує, а вільні люди розберуться зі своїм життям і самі.

Ічкерія, Дагестан, Інгушетія, Татарстан. На всі ці землі та народи РФ байдуже, поки не знадобиться гарматне м’ясо. Нехай шукає деінде – вже навіть буряти прозрівають, тікаючи від божевільних планів імперії. Це найкращий аргумент на користь того, що Росія не має жодного законного відношення до цих територій. Москві плювати, Кремлю, Путіну, його прислузі, навіть останньому пропагандисту.

Інакше Ічкерію хоча б помічали. Але ми бачимо, що «Чечню» зробили фоном для персони Кадирова, якого Росія й сприймає як символ регіону. Якщо саме так імперці бачать героїчну націю, це неповага.

Тому Ічкерія буде вільна. Почнеться все з того, що її визнають на міжнародному рівні – це все одно сталось би рано чи пізно. Та почати маємо ми. А ті, кому стільки років була байдужа доля Ічкерії, не матимуть жодного впливу на її героїчний та страждаючий народ.

Мені байдуже, на який день РФ помітить «проблему». Головне, що ми перемагаємо Росію на своїй землі та показуємо всім її слабкість. Аби кожна ув‘язнена нація могла ризикнути та вирватись із тюрми народів. Саме ми даємо вам шанс, визнаючи ваші права, на відміну від «метрополії».

Україна завжди несе тільки свободу – Ічкерія має бути вільна. Вона неодмінно здобуде незалежність. На цьому нелегкому шляху їй світитиме українське сонце, що нарешті зійшло. А росіяни нехай нічого не помічають якомога довше. Їх думку ніхто не питає.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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