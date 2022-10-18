Парламент Естонії визнав російський режим терористичним

Естонія вважає за необхідне визнати бойовиків Л/ДНР і приватну військову компанію «Вагнер» терористичними організаціями

Парламент Естонії оголосив Росію країною з терористичним режимом. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті парламенту країни.

«Сьогодні 88 голосами «за» Рійгікогу прийняв заяву, в якій засуджує анексію території України та оголошує російський режим терористичним», – йдеться в повідомленні.

Парламент запевняє, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення фальшивих референдумів на території України, і вважає за необхідне проведення стосовно винних у злочині агресії судового процесу в рамках спеціального міжнародного трибуналу.

Крім того, згідно з заявою, Рійгікогу засуджує використання в рамках агресії збройних формувань, таких як група «Вагнера», створених за підтримки влади Російської Федерації. Парламент вважає за необхідне визнати збройні сили створених Російською Федерацією так званих Донецької та Луганської народних республік і приватну військову компанію «Вагнер» терористичними організаціями.

Рійгікогу підтримує вимогу позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусі, стосовно окремих осіб, а також стежити за суворим дотриманням введених раніше санкцій. ля відображення агресії Російської Федерації та відновлення суверенітету України на території в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, зазначається, що необхідно збільшити обсяг гуманітарної допомоги, що надається Україні, і підтримати повоєнне відновлення держави.

Це четверта заява, прийнята цього року парламентом Естонії з метою засудження дій Російської Федерації та вираження підтримки Україні. 18 січня парламент прийняв подану 28 членами Рійгікогу заяву на підтримку територіальної цілісності України, 23 лютого – подану 86 членами Рійгікогу заяву про агресію Росії проти України та 21 квітня – подану 84 членами Рійгікогу заяву про військові злочини Російської Федерації та геноцид в Україні.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.