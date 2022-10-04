Воїни ССО чудом вижили після танкового обстрілу (відео)

На кадрах – фрагмент операції на Херсонщині, під час якої росіян було вибито з кількох населених пунктів

Оператори ССО першими заходили в окуповані села Херсонщини і буквально вичавлювали із них противника

Під час контрнаступу на Херсонщині воїни Сил спеціальних операцій зняли на камеру прильот снаряду, випущеного з ворожого танку. Про це повідомляє Командування СОО.

«Воїни ССО України чудом вижили після танкового обстрілу. На цих унікальних кадрах – фрагмент операції на Херсонщині, під час якої росіян було вибито з кількох населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори ССО України першими заходили в окуповані села і буквально вичавлювали із них противника.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.