ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині (відео)

Українські захисники підняли прапор в Новопетрівці та увійшли в Дудчани

Збройні сили підняли український прапор в Новопетрівці на Херсонщині. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Новопетрівка знаходиться у Високопільській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. До повномасштабного вторгнення кількість населення, що мешкало у ньому, налічувало близько 835 людей.

Крім того, у мережі з’явилося відео, де українські воїни увійшли в село Дудчани на Херсонщині, яке розташоване на березі Каховського водосховища.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.