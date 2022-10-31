Воюватиме і далі. Аналітики ISW спрогнозували дії Путіна у 2023 році

Путін чекає на зиму, щоб спланувати подальші дії в Україні

Прогнозується, що Путін, швидше за все, намагатиметься продовжити звичайні військові операції в Україні

Російський диктатор Володимир Путін у 2023 році, швидше за все, воюватиме приблизно так, як і зараз, – без застосування якихось принципово нових видів зброї, як от ядерної. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут прогнозує, що Росія продовжуватиме проводити звичайні військові операції до 2023 року, а не перейде до застосування тактичної ядерної зброї або зменшить свої цілі, намагаючись досягти конкретних результатів.

«Путін спробує продовжити звичайні військові операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі та створити умови для згортання західної підтримки України, що, ймовірно, відбудеться цієї зими. Путін, ймовірно, не полишав надії досягти своїх максималістських цілей в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він переслідує паралельно із зусиллями зламати волю України до боротьби та волю Заходу продовжувати підтримувати Київ», – вважають експерти ISW.

Зазначається, що Путін, швидше за все, намагатиметься продовжити звичайні військові операції в Україні з метою утримання нині окупованих територій, завоювання нових позицій та створення умов для краху західної підтримки України, який, як він очікує, відбудеться цієї зими.

Як зазначають військові аналітики, російський диктатор навряд чи піде на ескалацію до застосування тактичної ядерної зброї, якщо тільки раптовий крах російської армії не призведе до неконтрольованого просування українських військ по всій території воєнних дій.

«Також надзвичайно малоймовірно, що Путін буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО», – вказують в ISW.

На думку фахівців, президент РФ продовжуватиме натякати на можливість використання ядерної зброї та погрожуватиме Альянсу. Таким чином він намагатиметься зупинити допомогу, яку Захід надаватиме Україні взимку.

«Цей прогноз базується на двох оцінках. По-перше, Путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні у осяжному майбутньому, замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи», – пояснюють у звіті.

В Інституті вивчення війни додають, що недавно завершена часткова мобілізація у РФ переконливо свідчить про те, що російський диктатор має намір воювати й у 2023 році.

Ключові висновки аналітиків: