Арестович розповів, що занапастить путінську Росію

Основним політичним завданням Путіна зараз є вихід на адміністративні кордони Донецької області

Реальною проблемою для армії РФ зараз є критична ситуація з постачанням угруповання, що утримує Херсон

Основним політичним завданням російського диктатора Володимира Путіна сьогодні є вихід на адміністративні кордони Донецької області. Вирішують її початку квітня. Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у коментарі російському правнику Марку Фейгіну.

«За вихід на межі Луганської області довелося сплатити стратегічну ініціативу у війні. Вони поклали стільки техніки та живої сили за взяття Сєвєродонецька та Лисичанська, що тепер наступати не дуже виходить», – сказав Арестович.

За словами радника Банкової, реальною проблемою для армії РФ зараз є критична ситуація з постачанням угруповання, що утримує Херсон і Херсонську область.

Після пошкодження мосту в Крим єдиною надійною гілкою залізничного стала лінія в районі Волновахи. Ця нитка постачання перебуває під вогневим контролем української далекобійної артилерії та систем РСЗВ. Утримання її стратегічно важливе для противника. Для вирішення цього стратегічного завдання армія РФ ледве зібрала 10 БТГ.

«Для путінської Росії виробництво понтів завжди було важливіше за стратегічні завдання. Це її й занапастить», – сказав Арестович.

Раніше Олексій Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом. Там росіяни кидають на українських захисників «пласти» солдатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було на озброєнні більшості країн світу.