Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Арестович розповів, що занапастить путінську Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Арестович розповів, що занапастить путінську Росію
Основним політичним завданням Путіна зараз є вихід на адміністративні кордони Донецької області
фото з відкритих джерел

Реальною проблемою для армії РФ зараз є критична ситуація з постачанням угруповання, що утримує Херсон

Основним політичним завданням російського диктатора Володимира Путіна сьогодні є вихід на адміністративні кордони Донецької області. Вирішують її початку квітня. Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у коментарі російському правнику Марку Фейгіну.

«За вихід на межі Луганської області довелося сплатити стратегічну ініціативу у війні. Вони поклали стільки техніки та живої сили за взяття Сєвєродонецька та Лисичанська, що тепер наступати не дуже виходить», – сказав Арестович.

За словами радника Банкової, реальною проблемою для армії РФ зараз є критична ситуація з постачанням угруповання, що утримує Херсон і Херсонську область.

Після пошкодження мосту в Крим єдиною надійною гілкою залізничного стала лінія в районі Волновахи. Ця нитка постачання перебуває під вогневим контролем української далекобійної артилерії та систем РСЗВ. Утримання її стратегічно важливе для противника. Для вирішення цього стратегічного завдання армія РФ ледве зібрала 10 БТГ.

«Для путінської Росії виробництво понтів завжди було важливіше за стратегічні завдання. Це її й занапастить», – сказав Арестович.

Раніше Олексій Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом. Там росіяни кидають на українських захисників «пласти» солдатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було на озброєнні більшості країн світу.

 

Теги: армія втрати президент радник росіяни Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можна побудувати хороший корабель, але...
«Адмірал Макаров» та мережево-центрична війна, яку не вміє вести Путін
Сьогодні, 11:12
Путіну дісталося від експертів російського пропагандистського шоу
Українців не зламати. Експерти росТБ визнали злочини Путіна проти мирного населення
Сьогодні, 11:45
Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін намагається відновити авторитет Шойгу
Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін намагається відновити авторитет Шойгу
Вчора, 11:34

Соціум

«Кухар Путіна» вимагає заблокувати YouTube для росіян
«Кухар Путіна» вимагає заблокувати YouTube для росіян
Арестович розповів, що занапастить путінську Росію
Арестович розповів, що занапастить путінську Росію
У Харківській області на вибухівці підірвався суддя
У Харківській області на вибухівці підірвався суддя
Жителів Бєлгорода налякали викинуті на смітник цинкові труни
Жителів Бєлгорода налякали викинуті на смітник цинкові труни
У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео)
У столиці Сомалі стався теракт: сотні загиблих та поранених (фото, відео)
Іранський опозиціонер розповів про значення Starlink у місцевих протестах
Іранський опозиціонер розповів про значення Starlink у місцевих протестах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
18K
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
15K
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
14K
Гречка у магазинах Києва здивувала ціною (фото)
10K
Ситуація може швидко змінитися: розвідка повідомила, коли РФ може здійснити наступ з Білорусі
9677
Наступ росіян тривав з ранку. Ішли хвилями, піхота на бронетехніці

Новини

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Сьогодні, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту