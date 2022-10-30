Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал

Лавров заявив, що Росія готова говорити із Заходом, якщо він звертатиметься до неї «з реалістичними пропозиціями»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. Про це передають росЗМІ.

«Готовність Росії, включаючи її президента, до переговорів щодо України, залишається незмінною. Ми завжди готові вислухати, які пропозиції щодо зниження напруженості мають наші західні партнери», – сказав Лавров.

Проте у Кремлі наголосили, що готові до переговорів з «реалістичними пропозиціями». – «За нами справа не стане, як це було завжди в минулому».

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть можливі тоді, коли російські війська вийдуть з окупованих територій нашої держави. За словами Зеленського, наразі Україна не готова говорити ні з Путіним, ні з його режимом, які не поважають суверенітет нашої держави. Проявляється це в тому, що сьогодні окупаційні сили перебувають на території Україні та вбивають тут мирних громадян.

Додамо, що у Росії вже розпочалися дискусії, хто може замінити очільника Кремля, оскільки російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирило Буданов.