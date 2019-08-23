Волинець попередив про загрозу екологічної катастрофи через затоплення шахти на Донбасі



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Шахта «Гірська» знаходиться у Луганській області

Затоплення шахти «Гірська» загрожує екологічною катастрофою, попередив глава Незалежної профспілки гірників

Затоплення на Донбасі шахт підземними водами може не тільки залишити без роботи шахтарські колективи, але й отруїти воду в Сіверському Дінці.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook очільник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«На шахті «Гірська» держпідприємства «Первомайськвугілля» (Луганська область) внаслідок виходу з ладу насоса було затоплено розріз конвеєрного ходка на горизонті 1000 метрів. Сьогодні, за повідомленням голови НПГУ первинки підприємства Віктора Видиша, працює дві насосні установки, які відкачують воду із затопленого горизонту», - написав Волинець.

У своєму коментарі виданню «Конфедерації вільних профспілок України» він пояснив, що затоплення «Гірської» загрожує екологічною катастрофою, адже підземні води неодмінно потраплять до Сіверського Донця, який протікає неподалік.

«А тоді про це дізнається увесь світ. Ось до чого може призвести нехлюйство і безгосподарність керівництва вуглепрому», - резюмував Волинець.

Нагадаємо, у липні еа шахті ім. Сташкова ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» сталася пожежа, в результаті якої постраждали шестеро гірників.

Наприкінці липня на буровій газодобувного підприємства в Нововодолазькому районі Харківської області загинув співробітник. Нещасний випадок стався поблизу села Муравлинка на буровій газодобувного підприємства.