Володимир Зеленський розповів французьким журналістам, як почувається

Зеленський під час інтерв'ю французьким ЗМІ

Президент щасливий, що ініціатива на боці України

Мало спить, але упевнений у перемозі. Так президент Володимир Зеленський відповів на запитання французького журналіста про самопочуття.

«Почуваю себе так, як кожен громадянин України, як наш народ, як наші військові. Ми всі однаково сьогодні почуваємося. Знаємо, за що боремося, впевнені в перемозі, маємо мало сну», – сказав Зеленський.

Президент також додав, головне – іти вперед, і він щасливий, що ініціатива на нашому боці.

«Все складно, є трагічні моменти, коли втрачаємо наших громадян, але точно знаємо, що попереду», – пояснив глава держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які мешкають на окупованих територіях, уникати російської мобілізації.

Нагадаємо, також Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів. Для цього глава Кремля оголосив часткову мобілізацію до РФ.