ЗСУ за вересень звільнили майже 9 тис. квадратних кілометрів, - Зеленський

Українські військові за вересень звільнили майже 9 тисяч квадратних кілометрів

Звільнено близько 400 населених пунктів

Українські військові вже визволили близько 9 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів. Тривають стабілізаційні заходи. Про це Зеленський сказав у зверненні.



За його словами, звільнено близько 400 населених пунктів.

«Цей відчутний результат досягнутий завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги було більше», - закликав президент.

Він попросив українців передавати спецслужбам дані про тих, хто допомагає проводити Росії фейковий «референдум».