Є просте прохання: Зеленський пояснив, що робити українцям на окупованих територіях

Зеленський звернувся до українців в окупації через російську мобілізацію

Президент попросив українців уникати повісток та спробувати потрапити на контрольовану Україною територію

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які мешкають на окупованих територіях, уникати російської мобілізації.

Він попросив українців уникати повісток та спробувати потрапити на контрольовану Україною територію. У разі потрапляння до російської армії Зеленський закликав допомагати ЗСУ.

«Саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів», - закликав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів. Для цього глава Кремля оголосив часткову мобілізацію до РФ.