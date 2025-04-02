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Президент відвідав поранених бійців у Дніпрі. Щемливі фото зі шпиталю

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Президент відвідав поранених бійців у Дніпрі. Щемливі фото зі шпиталю
фото: Офіс президента України

Президент відзначив військових державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра відвідав медичний заклад, де бійці ЗСУ проходять лікування після поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс глави держави. 

Президент відвідав поранених бійців у Дніпрі. Щемливі фото зі шпиталю фото 1
фото: Офіс президента України

Глава держави ознайомився з роботою реанімації, відділень анестезіології та політравми. Президента поінформували про особливості функціонування лікарні в час повномасштабної війни, оснащення новітнім обладнанням, а також про відновлення закладу після обстрілів.

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які проходять лікування в цьому медичному закладі. «Дякую вам за службу та захист нашої країни. Бажаю якнайшвидшого одужання», – сказав він.

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Президент відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня воїнів, які зазнали важких поранень під час виконання бойових завдань, зокрема на Донеччині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 449 воїнів Збройних Сил України, з них 179 воїнів – посмертно. Відповідний указ №205/2025 від 1 квітня оприлюднений на сайті глави держави.

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