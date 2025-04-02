Зеленський відзначив «Хрестом бойових заслуг» нового комбрига, який воює на Донеччині

Капітула нещодавно став комбригом 46-ї бригади

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 449 воїнів Збройних Сил України, з них 179 воїнів – посмертно. Відповідний указ №205/2025 від 1 квітня оприлюднений на сайті глави держави, інформує «Главком».

Як зазначається, звання присвоєні «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Глава держави відзначив «Хрестом бойових заслуг» підполковника Капітулу Дмитра Вікторовича.

Підполковник Дмитро Капітула став комбригом 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він був командиром одного з батальйонів 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Капітула замінив на посаді полковника Віталія Золотарьова, якого звільнили наприкінці січня 2024 року. Згідно з інформацією ЗМІ, звільнення Золотарьова відбулося після окупації Курахового.

Майора Ревуцького Костянтина Олександровича президент також відзначив нагородою «Хрест бойових заслуг».

У своєму вечірньому зверненні 1 квітня президент Володимир Зеленський сказав: «Сьогодні я підписав такий указ. 449 воїнів Збройних Сил України відзначені орденами та іншими нагородами. З них 179 воїнів, на жаль, посмертно. Ми завжди маємо пам’ятати, як багато залежить від нашої армії – від усіх українців та українок, які своїм життям – життям – захищають життя України. Я дякую кожному нашому воїну».

Нагадаємо, що у березні президент Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців Національної гвардії України державними нагородами з нагоди 11-ї річниці створення НГУ.