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Ворог обстріляв цивільні будинки на Донеччині: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обстріляв цивільні будинки на Донеччині: є загиблі (фото)
Рашисти прицільно б’ють по оселях та інфраструктурі
Нацполіція

На Донеччині за добу знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів

Російські загарбники обстріляли Донеччину ракетами та реактивною артилерією. Є вбиті та поранені. Про це повідомляє Нацполіція.

«Поліція задокументувала 32 воєнних злочини росії. Рашисти прицільно б’ють по оселях та інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

Ворог здійснив десять вогневих атак на Авдіївку та чотири – на Бахмут. Уражень також зазнали міста Курахове, Часів Яр, Соледар, смт Південне, Північне, Щербинівка, Курахівка, села Орлівка, Времівка, Шахтарське, Тоненьке, Карлівка, Парасковіївка, Новий Комар, Єлизаветівка, Опитне.

Знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів – 22 житлових будинки, лікарня, господарчі споруди, залізнична станція. Минулу добу під щільним вогнем окупанта перебувала Авдіївка. Внаслідок потрапляння ворожих снарядів пошкоджено медичний заклад та шість багатоквартирних будинків. Є травмовані та загиблі цивільні мешканці.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: Авдіївка Бахмут ворог поліція рашисти окупанти війна Донеччина

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