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Обстріл Кривогу Рогу. Стало відомо куди поцілили окупанти

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Кривогу Рогу. Стало відомо куди поцілили окупанти
У Кривому Розі ворожий дрон поцілив у будівлю ліцею
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Вночі, 2 жовтня, рашисти атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг. Снаряд поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок атаки зруйновано два поверхи будівлі. Сталася пожежа. Проте вогнеборці уже її загасили. Ніхто не постраждав.

Разом з тим голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації розповів, що окупанти Нікопольський накрили вогнем з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії.

У самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій уточнюються. Усюди минулося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, вранці, 2 жовтня, російські загарбники обстріляли обласний центр Запоріжжя.

Додамо, триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: ворог рашисти обстріл Кривий Ріг

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