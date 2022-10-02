Ракетна атака на Запоріжжя: влада повідомила деталі (фото)

Ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С-300

Внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя зруйновано промислову інфраструктуру. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«За попередньою інформацією, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

«Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти – нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений. Дотримуємось правил безпеки та віримо в ЗСУ», – додав Старух.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вночі, 2 жовтня, атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.