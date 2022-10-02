Окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ

У районі Машмета зафіксовано два прильоти

Російські загарбники знову атакували Слов’янськ на Донеччині. Про це повідомив міський голова Вадим Лях.

«Слов'янськ знову під обстрілом! Два прильоти у районі Машмета», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу, попередньо, ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300.

Також ворог поцілив в Запоріжжя та передмістя чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.