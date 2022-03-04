Ворог атакує Миколаїв: яка ситуація в місті

Путін ввів війська в Україну і почав операцію 24 лютого 2022 року

У напрямку Жовтневого ведеться бій

У Миколаєві ворог намагається прорватися до міста з боку Жовтневого, ведеться активний бій. Є перші втрати серед цивільних, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«У напрямку Жовтневого ведеться бій, ми зараз відіб'ємо. По Прибузькому розбили цілу купу техніки», — повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, ворожа техніка також почне переміщатися із Баштанки.

11:22 Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє, що військова техніка РФ зайшла до міста. Він закликав жінок і дітей піти в укриття, а чоловіків готуватися до оборони.

00:20 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім про ситуацію в Миколаєві:

00:20 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім про ситуацію в Миколаєві:

На стратегічній базі російських окупантів в Куйбишеве знищено 245 одиниць ворожої техніки, 30 гелікоптерів, багато БТРів, палива і особового складу.

Цілий день українці ганяли по області величезну російську колону з Пісків. У підсумку – догнали.

Базу окупантів біля Баштанки успішно накрили українські «Гради».

Вночі 3 березня і зранку 4-го місцеві захисники доганятимуть залишки окупантів, що порозбігалися по посадках.

З українського боку втрат нуль, у російських військових втрат багато.

00:05 У порту Миколаєва спеціально було підтоплено флагман ВМС України корабель «Гетьман Сагайдачний». Як пояснили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, це зробили ще 24 лютого, першого дня російської інтервенції. Корабель піднімуть та відновлять після закінчення війни.

20:00 3 березня Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім про ситуацію з фінансами та гуманітарною допомогою.

«Загалом для виплати пільг та житлових субсидій потреба складає 116 мільйонів, державна домовленість 152 млн. Ми почали виплачувати вже з третього числа та гроші почали надходити на рахунки отримувачів пенсій та субсидій. Грошей вистачає. Також гроші з Є-підтримки можна витрати куди завгодно, немає обмежень. Після переговорів компанії Сільпо та АТБ-маркет для покупців ввели можливість знімати готівку до 6 тисяч гривень», – каже Віталій Кім.

На стратегічній базі російських окупантів в Куйбишеве знищено 245 одиниць ворожої техніки, 30 гелікоптерів, багато БТРів, палива і особового складу.

Цілий день українці ганяли по області величезну російську колону з Пісків. У підсумку – догнали.

Базу окупантів біля Баштанки успішно накрили українські «Гради».

Вночі 3 березня і зранку 4-го місцеві захисники доганятимуть залишки окупантів, що порозбігалися по посадках.

З українського боку втрат нуль, у російських військових втрат багато.