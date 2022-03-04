У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду

Телевежа перебуває під контролем російських солдатів

Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя, вона під їхнім контролем, повідомляє міська. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на місцеву владу.

Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.

«Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів», – йдеться у повідомленні.

Раніше, мешканці Мелітополя вийшли на масовий мітинг за Україну. Їх обстріляли окупанти.

Також, безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя.

Як повідомляв «Главком», 3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.