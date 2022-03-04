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    У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду

    У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду
    фото з відкритих джерел

    Телевежа перебуває під контролем російських солдатів

    Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя, вона під їхнім контролем, повідомляє міська. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на місцеву владу.

    Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.

    «Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів», – йдеться у повідомленні.

    Раніше, мешканці Мелітополя вийшли на масовий мітинг за Україну. Їх обстріляли окупанти.

    Також, безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя.

    Як повідомляв «Главком», 3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.

    Теги: Росія окупанти телебачення пропаганда українці військові Запорізька область
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    У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду