У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду
Телевежа перебуває під контролем російських солдатів
Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя, вона під їхнім контролем, повідомляє міська. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на місцеву владу.
Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.
«Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів», – йдеться у повідомленні.
Раніше, мешканці Мелітополя вийшли на масовий мітинг за Україну. Їх обстріляли окупанти.
Також, безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя.
Як повідомляв «Главком», 3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.