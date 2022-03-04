«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні потяги: список
«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси на захід України
фото Уніан
Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна
«Укрзалізниця» призначила низку додаткових поїздів на захід країни. Рейси заплановані з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр «Укрзалізниці».
Список рейсів
- 12:00 – поїзд Дніпро-Львів;
- 15:00 – поїзд Запоріжжя-Львів;
- 15:00 – поїзд Лиман-Львів;
- 16:00 – поїзд Кривий Ріг-Львів;
- 18:00 – поїзд Харків-Львів;
- 22:00 – поїзд Харків-Львів;
- 22:00 – поїзд Запоріжжя-Львів;
- 22:00 – поїзд Кривий Ріг-Львів;
- 23:59 – поїзд Запоріжжя-Ужгород.
«Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям», – зазначають в пресцентрі.
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