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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні потяги: список

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; призначила додаткові евакуаційні рейси на захід України - «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні потяги: список
    «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси на захід України
    фото Уніан

    Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна

    «Укрзалізниця» призначила низку додаткових поїздів на захід країни. Рейси заплановані з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр «Укрзалізниці».

    Список рейсів

    • 12:00 – поїзд Дніпро-Львів;
    • 15:00 – поїзд Запоріжжя-Львів;
    • 15:00 – поїзд Лиман-Львів;
    • 16:00 – поїзд Кривий Ріг-Львів;
    • 18:00 – поїзд Харків-Львів;
    • 22:00 – поїзд Харків-Львів;
    • 22:00 – поїзд Запоріжжя-Львів;
    • 22:00 – поїзд Кривий Ріг-Львів;
    • 23:59 – поїзд Запоріжжя-Ужгород.

    «Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям», – зазначають в пресцентрі.

    Нагадаємо, Україна звернулась по допомогу до Червоного Хреста у створенні гуманітарних коридорів.

    Теги: війна #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні потяги: список