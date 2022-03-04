У небі над Волновахою збито черговий літак ворогів

Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру

Над Волновахою українські військові збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34

Російські загарбники продовжують втрачати величезну кількість не лише своїх бійців, а й техніку. Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook.

«ВКС РФ продовжують нести втрати. Сьогодні в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки.

Додамо, що нещодавно українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем.

Також протягом доби 3 березня українські Збройні сили знищили ще три ворожі літаки.

Нагадаємо, окупанти взяли в полон українського військового льотчика.

Раніше ми повідомляли, що військово-повітряні сили Румунії в середу, 2 березня, втратили літак, а згодом і гелікоптер, в якому загинуло семеро військовослужбовців.