Ворог будує лінії оборони та намагається закріпитися на Запорізькій землі – воїн ЗСУ

Український військовослужбовець зазначив, що окупанти відвели важке озброєння з передової, тому що час від часу їхню техніку знищують Сили оборони

Російські загарбники роблять все, аби втримати свої позиції на Запоріжжі. Наразі ворог активно будує лінії оборони. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик, передає «Еспресо».

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Він зауважив, що ЗСУ знищують скупчення ворожої техніки на Запорізькому напрямку.

«Вороги вчергове обстріляли Комишуваху й Оріхів. Вони не дивляться на жертви серед цивільних та знищують критичні інфраструктурні об’єкти – це типова поведінка терористів. ЗСУ завжди чітко та влучно відповідають окупантам. Ми намагаємось якомога більше знищити ворожої техніки, не пошкоджуючи інфраструктуру й житлові будинки цивільного населення», – підкреслив Бурлик.

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За словами бійця ЗСУ, на даний час на Запорізькому плацдармі противник будує лінії оборони, щоб хоч якось втримати свої позиції.

«Від передка вороги відвели важке озброєння, тому що час від часу їхню техніку знищували Сили оборони України. Там залишилося скупчення піхоти, вони окопуються та готуються зимувати, будують бліндажі. Якомога далі від фронту противник будує лінії оборони, вони готуються закріпитися на Запорізькій землі, але не довго їм залишилося. Робимо все, щоб очистити нашу землю від окупантів», – додав Бурлик.

Нагадаємо, триває 302-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних та п'ять авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.