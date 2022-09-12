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Противник може атакувати Україну одночасно 26 ракетами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Противник може атакувати Україну одночасно 26 ракетами
Рашисти можуть активізувати ракетні удари та обстріл реактивними системами
фото ілюстративне

У Чорному морі продовжують бойове чергування чотири надводні носії високоточної зброї

Не виключено, що, прикриваючи свої поразки по лінії фронту, ворог може активізувати ракетні удари та обстріл реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією тилових районів та вивільнених населених пунктів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«У корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі продовжують бойове чергування чотири надводні носії високоточної зброї із сумарним залпом 26 крилатих ракет «Калібр», також маневрують вздовж кримського узбережжя три великих десантних кораблі», – йдеться в повідомленні.

Командування закликає не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги. Діяти чітко і оперативно. Дотримуватися правила двох стін.

«Будьте уважні і свідомі, виявляючи певну поведінку підозрілих осіб, їх намагання зібрати інформацію про Сили оборони, повідомляйте у компетентні органи», – додає «Південь».

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні кілька разів вдарили по Харкову.

До слова, триває 201-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: росія окупанти війна Україна море

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