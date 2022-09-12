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Рашисти обстріляли житлові масиви Донеччини: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли житлові масиви Донеччини: є загиблі (фото)
Пошкоджено 32 об’єкти, з який 17 житлових будинків
Нацполіція

За добу ворог вдарив по 14 населених пунктах Донеччини

Російські загарбники продовжують бити по господарчим об’єктам та житловим масивам Донеччини. За минулу добу в області зафіксовано 23 обстріли. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«За добу ворог вдарив по 14 населених пунктах. У Краматорську зафіксовано п’ять ракетних ударів, у Слов’янську ворог застосував проти населення зенітно-ракетну систему С-300. Є поранені та загиблі цивільні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що масовим ударам піддалися с. Карлівка, м. Авдіївка,смт Очеретино, м. Бахмут, с. Опитне, смт Велика Новосілка, м. Краматорськ,м. Слов’янськ, м. Миколаївка с. Клещіївка, с. Романівка, смт Донецьке, м. Костянтинівка, м.Красногорівка. Армія РФ била ракетами, реактивними системами залпового вогню та авіацією.

Пошкоджено 32 об’єкти, з який 17 житлових будинків, приміщення лікарні, приміщення підприємств. 

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

Теги: Костянтинівка окупанти війна Донеччина Слов’янськ Авдіївка Бахмут

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