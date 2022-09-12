Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені (відео)

Рашисти завдали удари по двох районах Харкова – Основ’янському та Київському

У Харкові зникли світло та вода

Російські загарбники завдали удару по Харкову. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали удари по двох районах міста – Основ’янському та Київському», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що рашисти влучили у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. Попередньо, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Також Telegram-канали повідомляють, що горить житловий будинок. Проте офіційної інформації щодо цього немає.

«Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів», – повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, вчора шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.