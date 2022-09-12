Рашисти вдарили по густозаселеному житловому масиву Харкова

Детальна інформація щодо наслідків атаки на Харків уточнюється

Російські загарбники близько 17:00 вкотре вдарили по Харкову. Під удар потрапив Немишлянський район. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо – удар по густозаселеному житловому масиву», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поряд немає жодної військової інфраструктури.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вдарили по двох районах Харкова. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, шестеро людей отримали поранення.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.