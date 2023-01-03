Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар ЗСУ по базі окупантів в Макіївці є ганьбою для Путіна – New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар ЗСУ по базі окупантів в Макіївці є ганьбою для Путіна – New York Times
Українська сторона говорить про близько 400 ліквідованих солдатів у Макіївці
фото з відкритих джерел

Офіційно міноборони РФ визнає загибель 63 військових, проте російські воєнкори і блогери кажуть, що втрати в рази більші

Потужний удар українських захисників по базі росіян у захопленій Макіївці Донецької області, в результаті якого були знищені сотні окупантів, є особистим провалом Володимира Путіна за 10 місяців війни в плані втрат. Про це пише The New York Times.

Відзначається, що офіційно міноборони РФ визнає загибель 63 військових, проте російські воєнкори і блогери кажуть, що втрати в рази більші.

Американські журналісти впевнені в тому, що за провал Росії в Макіївці провина лежить особисто на президентові РФ.

Підкреслюється, що «яструби» російського прошарку блогерів і воєнкорів не вірять офіційним заявам міноборони. Вони говорять про сотні знищених і поранених. Також українська сторона говорить про близько 400 ліквідованих солдатів.

У матеріалі наголошується, що навіть найнижча кількість втрат буде одним з найкривавіших епізодів війни для ЗС РФ. Це особиста помилка президента Путіна, який обіцяв виправити кричущі помилки і слабкості в армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.

Читайте також: «Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
Теги: Міноборони Міноборони РФ втрати війна росія путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц давно мав зрозуміти, що не варто гаяти часу на розмови з Путіним
Пане Шольце, хто вам сказав, що хтось укладатиме мир з Путіним?
Сьогодні, 11:50
Олаф Шольц періодично розмовляє з російським президентом Володимиром Путіним
Шольц підтримує безпосередній зв’язок з Путіним – уряд Німеччини
Сьогодні, 03:23
Путін, Шойгу та Лавров прямують у безодню
Як Путін, Шойгу та Лавров осоромилися з війною: мультфільм Deutsche Welle
Сьогодні, 11:28

Події в Україні

Міноборони повідомило, чи попередить українців про новий наступ РФ
Міноборони повідомило, чи попередить українців про новий наступ РФ
Душили пакетами та били током. СБУ показала катівню на звільненій Миколаївщині (фото)
Душили пакетами та били током. СБУ показала катівню на звільненій Миколаївщині (фото)
Удар ЗСУ по базі окупантів в Макіївці є ганьбою для Путіна – New York Times
Удар ЗСУ по базі окупантів в Макіївці є ганьбою для Путіна – New York Times
Розвідка повідомила, яку ядерну зброю РФ тримає напоготові у Криму
Розвідка повідомила, яку ядерну зброю РФ тримає напоготові у Криму
«Укразалізниця» запускає додаткові потяги на Різдво
«Укразалізниця» запускає додаткові потяги на Різдво
Чи буде відключення світла: «Укренерго» зробило прогноз на 3 січня
Чи буде відключення світла: «Укренерго» зробило прогноз на 3 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
11K
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
11K
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
8457
Співпраця Ірану з Росією: Тегеран дав пораду українській владі
8017
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту