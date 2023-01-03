Удар ЗСУ по базі окупантів в Макіївці є ганьбою для Путіна – New York Times

Українська сторона говорить про близько 400 ліквідованих солдатів у Макіївці

Офіційно міноборони РФ визнає загибель 63 військових, проте російські воєнкори і блогери кажуть, що втрати в рази більші

Потужний удар українських захисників по базі росіян у захопленій Макіївці Донецької області, в результаті якого були знищені сотні окупантів, є особистим провалом Володимира Путіна за 10 місяців війни в плані втрат. Про це пише The New York Times.

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Відзначається, що офіційно міноборони РФ визнає загибель 63 військових, проте російські воєнкори і блогери кажуть, що втрати в рази більші.

Американські журналісти впевнені в тому, що за провал Росії в Макіївці провина лежить особисто на президентові РФ.

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Підкреслюється, що «яструби» російського прошарку блогерів і воєнкорів не вірять офіційним заявам міноборони. Вони говорять про сотні знищених і поранених. Також українська сторона говорить про близько 400 ліквідованих солдатів.

У матеріалі наголошується, що навіть найнижча кількість втрат буде одним з найкривавіших епізодів війни для ЗС РФ. Це особиста помилка президента Путіна, який обіцяв виправити кричущі помилки і слабкості в армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.