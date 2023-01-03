ЗСУ повідомили, скільки іранських дронів збили за дві доби нового року

Загалом з вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів

За перші дві доби нового року протиповітряна оборона знищила 84 дрони. Тобто 100%, які запустили російські війська. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що загалом з вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів.

«Готуватися будемо. Дрони збиваємо. Як бачите, за дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі - збито 84 дрони. 100% було збито протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи. Дрони вже близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трошки менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня», – розповів Ігнат.

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Як повідомлялося, Україна закупила близько 1400 безпілотників і планує розробити бойові моделі, здатні атакувати дрони, які Росія використовує під час свого вторгнення в Україну.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.